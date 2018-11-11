В Германии раскрыли заговор военных с целью политических убийств — СМИ

Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор немецких военных, целью которого было убийство политиков.

Как сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на материалы расследования, в заговоре участвовали военнослужащие бундесвера и ассоциации элитных солдат Uniter.

В так называемый «день икс» они планировали убить ряд политиков. В частности, среди них фигурировал глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.



У группы были секретные запасы оружия и топлива. К заговору оказался причастен и сотрудник военной контрразведки. Он сообщал заговорщикам о ходе расследования и предстоящих обысках.

Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кельна.

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