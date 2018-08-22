В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 31-летний гражданин России. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ.



Уточняется, что подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год. Он был задержан на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года. В квартире россиянина проводят обыск. 23 августа суд рассмотрит вопрос об его аресте, заявили в генпрокуратуре ФРГ.

По версии прокуратуры, россиянин и человек по имени Клемент Б. в октябре 2016 года собирались устроить взрыв в Германии. Известно, что в своей квартире в Берлине они хранили взрывчатое вещество.



Напомним, что в апреле немецкая полиция задержала четырех человек, которые планировали теракт во время полумарафона в Берлине.