На выборах в Хакасии с единственным кандидатом досрочно проголосовало 43,88% избирателей

Во втором туре выборов главы Республики Хакасия досрочно проголосовали 43,88% избирателей.

«9 и 10 ноября в 22 отдаленных населенных пунктах Аскизского, Боградского, Таштыпского и Ширинского районов проголосовали 43,88% избирателей проживающих в них» — рассказал председатель регионального избиркома Александр Чуманин.



Всего в этих населенных пунктах проживает более 800 избирателей, общее количество избирателей в республике — около 382 тыс. человек, передает ТАСС.



Сегодня в 06:00 по местному времени (02:00 мск) в Хакасии открылись первые участки, где проходит второй тур выборов главы региона. В них принимает участие единственный кандидат от КПРФ депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов. Для победы ему нужно набрать более 50% голосов избирателей.