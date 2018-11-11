Посольство РФ обратилось в Госдеп США после информации о задержании журналиста Малькевича

Посольство в Вашингтоне проверяет информацию о задержании журналиста и первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.



«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего» — говорится на странице российского посольства в Twitter.

По данным ОП РФ, Александр Малькевич находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Он отметил, что в ходе выборов из строя выходили машины для голосования, а избирательная система не справлялась с большим потоком людей. При этом Малькевич подчеркнул, что «о руке Москвы разговоры не велись».



Ранее президент США Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах с подсчетом голосов на промежуточных выборах в штатах Флорида и Джорджия.