Новости общества

08:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Посольство РФ обратилось в Госдеп США после информации о задержании журналиста Малькевича

06:59, 11.11.2018
Посольство РФ обратилось в Госдеп США после информации о задержании журналиста Малькевича
Фото: mil.ru

Посольство в Вашингтоне проверяет информацию о задержании журналиста и первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего» — говорится на странице российского посольства в Twitter.

По данным ОП РФ, Александр Малькевич находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Он отметил, что в ходе выборов из строя выходили машины для голосования, а избирательная система не справлялась с большим потоком людей. При этом Малькевич подчеркнул, что «о руке Москвы разговоры не велись».

Ранее президент США Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах с подсчетом голосов на промежуточных выборах в штатах Флорида и Джорджия.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты