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Промышленность

Украину могут исключить из энергосообщества Евросоюза за схему поставок газа в стране

04:29, 11.11.2018
Украину могут исключить из энергосообщества Евросоюза за схему поставок газа в стране
Фото: flickr.com

Украину могут исключить из Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) из-за решения правительства продлить так называемые специальные обязательства на рынке газа для компании «Нафтогаз».

«Предварительный анализ, проведенный секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, что создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний», — передает ТАСС со ссылкой на письмо главы секретариата ЕЭС Янеза Копача.

Отмечается, что продление специальных обязательств принято без консультаций с его организацией. В этой связи он предупредил, что если решение украинского правительства вступит в силу, то ЕЭС не останется других вариантов, как начать против Украины разбирательство в рамках процедуры несоблюдения правил.

По словам главного исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, итогом разбирательства может стать исключение из энергосообщества и потеря международной финансовой помощи.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал пригласить к эксплуатации украинской газотранспортной системы США, чтобы помешать России в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

ПромышленностьНефть
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