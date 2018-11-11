Украину могут исключить из энергосообщества Евросоюза за схему поставок газа в стране

Украину могут исключить из Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) из-за решения правительства продлить так называемые специальные обязательства на рынке газа для компании «Нафтогаз».

«Предварительный анализ, проведенный секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, что создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний», — передает ТАСС со ссылкой на письмо главы секретариата ЕЭС Янеза Копача.

Отмечается, что продление специальных обязательств принято без консультаций с его организацией. В этой связи он предупредил, что если решение украинского правительства вступит в силу, то ЕЭС не останется других вариантов, как начать против Украины разбирательство в рамках процедуры несоблюдения правил.



По словам главного исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, итогом разбирательства может стать исключение из энергосообщества и потеря международной финансовой помощи.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал пригласить к эксплуатации украинской газотранспортной системы США, чтобы помешать России в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».