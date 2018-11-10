Димитрис Прифтис: «УНИКС полностью контролировал все 40 минут игры с «Енисеем»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем»:



— В первую очередь мы приехали сюда с большим уважением к «Енисею», как команде, у которой хороший состав. У «Енисея» в активе две победы, и они уже успели сыграть с ЦСКА, «Зенитом» и «Химками», но при этом они успели набрать победы.

Мои игроки сегодня полностью контролировали игру все 40 минут. Поздравляю их с победой, а «Енисею» желаю удачи», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, что УНИКС сегодня выиграл в Красноярске у «Енисея» со счетом 99:78 (24:17, 27:24, 23:18, 25:19).

В следующем матче, 13 ноября, УНИКС сыграет в гостевом матче Еврокубка против литовского «Ритаса».