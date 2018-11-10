«Спартак» сыграет с «Уфой» без Комбарова, Самедова, Петковича, Еременко и Роши
17 футболистов «Спартака» отправились с командой на матч 14-го тура РПЛ против «Уфы». Вне состава «красно-белых» остались защитники Дмитрий Комбаров и Марко Петкович, полузащитники Жано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов, а также форвард Педро Роша.
У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. Михаил Игнатов 8 ноября отправился в расположение юношеской сборной России, сообщает официальный сайт «Спартака».
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.
Напомним, что матч «Уфа» – «Спартак» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 14:00 по московскому времени.СпортФутбол Башкортостан
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