Новости спорта

12:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дмитрий Черышев: «Мы допустили единственную ошибку»

11:49, 10.11.2018
Дмитрий Черышев: «Мы допустили единственную ошибку»

ФК «Нижний Новгород» в гостях во Владивостоке проиграл местному «Лучу» в очередном матче первенства ФНЛ — 0:1.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал исход поединка:

— Мы не заслуживали поражения. Допустили единственную ошибку, которая привела к контратаке хозяев, и она у них получилась. Владели мячом, старались создавать голевые моменты. Но впереди действовали беззубо. Очень мало было ударов по воротам. Сказался, конечно, и тяжелый перелет, но играть нужно все 90 минут. А мы не смогли впереди на протяжении всего матча цепляться за мяч, — сказал наставник.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты