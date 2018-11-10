Дмитрий Черышев: «Мы допустили единственную ошибку»

ФК «Нижний Новгород» в гостях во Владивостоке проиграл местному «Лучу» в очередном матче первенства ФНЛ — 0:1.



Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал исход поединка:

— Мы не заслуживали поражения. Допустили единственную ошибку, которая привела к контратаке хозяев, и она у них получилась. Владели мячом, старались создавать голевые моменты. Но впереди действовали беззубо. Очень мало было ударов по воротам. Сказался, конечно, и тяжелый перелет, но играть нужно все 90 минут. А мы не смогли впереди на протяжении всего матча цепляться за мяч, — сказал наставник.

