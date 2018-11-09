Путину в Казахстане подарили хлыст и завязанные в узел гвозди
Президенту России Владимиру Путину на выставке «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» в Петропавловске (Казахстан) подарили завязанные в узел гвозди и казахский хлыст — камчу.
Связанные в узел три гвоздя российскому лидеру подарил четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников. По его словам, в республике принято дарить уважаемым людям связанные в узел гвозди. Для Назарбаева спортсмен согнул металлический пруток, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, на одном из стендов выставки Путину показали атрибуты казахских наездников, в том числе камчу. Согласно традиционным поверьям, такой хлыст использовали на собраниях, отметил Назарбаев.
Путин поинтересовался, можно ли взять камчу, и получил ее в подарок.
«Мы сейчас будем выступать, так что пригодится», — прокомментировал он.
Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана рассказал Путину и Назарбаеву о туристической отрасли РТ и пригласил лидеров в Болгар.ОбществоВласть
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