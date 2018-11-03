«Зенит-Казань» узнал соперников в Лиге чемпионов

В Будапеште прошла жеребьевка группового этапа мужской Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Действующий победитель турнира, казанский «Зенит», возглавил группу A, в которой сыграет с турецким «Халкбанком», бельгийским «Кнаком» и победителем матча третьего раунда квалификации «ПАОК» (Греция) – «Франкфурт» (Германия), который состоится 13 ноября.

Отметим, что санкт-петербургский «Зенит» попал в группу С, где сыграет с немецким «Фридрихсхафеном», словенской «Любляной» и победителем пары «Шомон» (Франция) — «Войводина» (Сербия). Соперниками московского «Динамо» в группе Е стали итальянская «Перуджа», за которую в нынешнем сезоне выступает Вильфредо Леон, а также турецкий «Аркас» и французский «Тур».

Групповой этап Лиги чемпионов среди мужских команд стартует 20 ноября. Напомним, что «Зенит-Казань» — победитель четырех последних розыгрышей турнира.