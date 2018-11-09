Радий Хабиров планирует изменить схему застройки жилья в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что намерен навести порядок на рынке жилья Уфы.

По его словам, рост объема сданного жилья по-прежнему является приоритетом для него, но в тоже время новые дома больше не будут появляться «на любой освободившейся площадке» города.

Также Хабиров подчеркнул, что строительство в центре Уфы априори маржинальное, то есть прибыльное. Поэтому застройщик обязан выделять деньги городу на социальные объекты, в том числе на детские сады и поликлиники, приводит его слова издание Ufa Time.

Напомним, ранее Радий Хабиров назвал Уфу красивым и «необыкновенно грязным городом».