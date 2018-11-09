В Пензенской области отравились десять школьников

В Пензенской области десять учеников школы в селе Бессоновка обратились за помощью врачей с признаками острой кишечной инфекции. Пятеро из них были госпитализированы.

«По поступившей в прокуратуру информации об обращении 8 и 9 ноября в медучреждения десяти учащихся четвертого-седьмого классов школы в селе Бессоновка с признаками острой кишечной инфекции, незамедлительно организована проверка соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в образовательной организации», — приводит слова старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой «РИА Новости».

Она уточнила, что пятеро детей находятся на лечении в областной инфекционной больнице в Пензе, еще пятеро — на амбулаторном лечении.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала, что уже сегодня будут расшифрованы анализы.

«Работа школы Роспотребнадзором приостановлена. Идет изучение ситуации», — цитирует детского омбудсмена «Пенза-пресс».