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Серебренников обвинил Мединского в присвоении бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа»

15:09, 09.11.2018
Серебренников обвинил Мединского в присвоении бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа»
Фото: sledcom.ru

Режиссер Кирилл Серебренников на допросе в Мещанском суде Москвы рассказал, что средства на продолжение проекта «Платформа» были выделены в бюджете, однако финансирование остановил министр культуры Владимир Мединский и «забрал себе куда-то».

«Пришел новый министр культуры (в мае 2012 года Минкультуры возглавил Владимир Мединский, — прим. ред.), который сказал: ваши все эксперименты нам не нужны, современное искусство не нужно и все ваши эксперименты — за свой счет. И перекрыл, свернул все проекты, связанные с современным искусством. И все деньги, которые были выделены на «Платформу», он забрал себе куда-то», — приводит слова режиссера «Интерфакс».

Ранее Серебренников отверг в суде обвинение в хищении 130 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

Свою вину также не признали и другие фигуранты дела: продюсер Алексей Малобродский, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

ПроисшествияОбществоКультура
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