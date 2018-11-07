Серебренников отверг обвинение в хищении средств Минкультуры: «У следователей сломался принтер»

Режиссер Кирилл Серебренников отверг в суде обвинение в хищении 130 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».



«Виновным я себя не признаю, я ничего не крал, не воровал, никакую преступную группу с целью хищения не создавал. Это обвинение абсурдно. Такое чувство, как будто у них [следователей] сломался принтер, и они копировали одно и то же. Я сторонился финансовых операций, я их не понимаю, это не входит в мои обязанности», — цитирует его ТАСС.

Свою вину также не признали и другие фигуранты дела: продюсер Алексей Малобродский, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

«У меня была возможность изучить статью УК, которую мне вменяют, и я категорически не понимаю, в чем меня обвиняют. Я отрицаю, что когда-либо участвовал в подобном преступлении. Моя позиция остается неизменной с момента моего первого допроса, неизменными остаются и мои показания, я, безусловно, готов дать показания и готов сделать это первым», — заявил Малобродский.

Апфельбаум сообщила, что не понимает своей вины и не признает ее.

«Я не признаю свою вину, обвинительное заключение не отражает моих показаний, там сплошные ошибки», — рассказала она суду.

Ранее Мещанский суд Москвы продлил домашний арест Серебренникову, Итину и Апфельбаум до 3 апреля.