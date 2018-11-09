Количество частных самолетов и вертолетов в Татарстане выросло в 1,5 раза

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что за 5 лет в Татарстане почти на 50% увеличилось число частных самолетов и вертолетов.

В 2012 году в республике было зарегистрировано 98 воздушных транспортных средств, а в 2017-м этот показатель вырос до 143 штук.

Также на 50% стало больше яхт: за пять лет в республике их количество выросло с шести до девяти экземпляров.

Общее число водных транспортных средств за последние пять лет уменьшилось на 5,2% — с 11,1 до 10,5 тысячи штук.

Подробнее о статистике по транспорту в Татарстане читайте в материале «Реального времени».