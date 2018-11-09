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В Пермском крае осужден организатор беспорядков в колонии для силовиков

12:12, 09.11.2018
В Пермском крае осужден организатор беспорядков в колонии для силовиков
Фото: pixabay.com

Чусовской суд Пермского края вынес приговор осужденному, организовавшему беспорядки в исправительной колонии №37 для бывших сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, ночью 18 августа этого года в спальном помещении отряда исправительной колонии мужчина предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он избил заключенного за то, что тот сотрудничал с администрацией колонии.

Как передает «Коммерсант», суд приговорил осужденного к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее во время бунта в одной из тюрем Таджикистана были убиты 25 заключенных и двое охранников.

Общество
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