В Пермском крае осужден организатор беспорядков в колонии для силовиков

Чусовской суд Пермского края вынес приговор осужденному, организовавшему беспорядки в исправительной колонии №37 для бывших сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, ночью 18 августа этого года в спальном помещении отряда исправительной колонии мужчина предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он избил заключенного за то, что тот сотрудничал с администрацией колонии.

Как передает «Коммерсант», суд приговорил осужденного к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее во время бунта в одной из тюрем Таджикистана были убиты 25 заключенных и двое охранников.