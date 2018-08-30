По факту беспорядков в колонии для силовиков в Пермском крае возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дезорганизация деятельности ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю для бывших сотрудников правоохранительных органов.
По информации ведомства, ночью 18 августа в спальном помещении отряда исправительной колонии один из осужденных предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он избил заключенного за то, что тот сотрудничал с администрацией колонии, рассказали в региональном СУ СКР.
На данный момент допрашиваются очевидцы преступления и другие свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее из российских тюрем вышли первые 167 осужденных, которым пересчитали сроки заключения.
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