Следком возбудил дело после смерти педагога казанского колледжа

Сегодня Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту ЧП в Казанском колледже технологии и дизайна, где накануне насмерть разбилась 35-летняя преподаватель. Эту трагедию следователи квалифицировали по признакам ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 8 ноября 2018 года в городе Казани на территории одного из корпусов колледжа, где проводился капитальный ремонт, группа преподавателей поднялась на второй этаж здания, чтобы посмотреть будущие аудитории. В какой-то момент потерпевшая отделилась от группы и зашла в помещение будущей лаборантской, под которую переоборудовалась бывшая вентиляционная шахта.

При этом помещение не имело каких-либо ограждений и предупреждающих знаков. Открыв дверь женщина зашла в шахту и упала с 14-метровой высоты в подвал здания. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

