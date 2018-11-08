В Казанском колледже технологии и дизайна в результате несчастного случая погибла преподаватель
В Казанском колледже технологии и дизайна (ККТД) в результате несчастного случая погибла преподаватель.
По данным Министерства образования РТ, в колледже ведутся ремонтные работы. Инцидент произошел сегодня в районе 13.00 в здании лабораторного корпуса.
На данный момент в здании работают следователи, изучая обстоятельства происшествия.ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
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