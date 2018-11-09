Минниханов поможет сохранить исторический облик Татарской слободы в Томске

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Томск пообещал местной татарской общине помочь в сохранении исторического облика Татарской слободы («Заисток») в Томске.

Соответствующую просьбу представители татарской общины озвучили в рамках встречи с Рустамом Миннихановым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

«У республики есть большой опыт по сохранению историко-культурного наследия. Мы направим сюда специалистов, они окажут вам поддержку», — сказал Минниханов.



Отмечается, что территория с компактным проживанием татар была основана в начале XVll века на юго-западной границе Томска. Сегодня Татарская слобода является одним из исторических районов города.

Напомним, 12 ноября Минниханов отправится в Махачкалу, чтобы провести пленарное заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». На нем планируется обсудить, как образование может помочь противостоять религиозному экстремизму.