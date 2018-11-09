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У тренера Алины Загитовой умерла мать

10:03, 09.11.2018
У тренера Алины Загитовой умерла мать
Фото: vk.com/eteritutberidze

У тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе умерла мать. Об этом сообщила дочь Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис.

«Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце», — написала Дэвис в своем «Инстаграме».

Ученица Тутберидзе, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова выразила свои соболезнования. «Непередаваемая словами боль от потери. Помним, скорбим», — написала в сторис Загитова.

Также соболезнования выразила бывшая ученица Этери Тутберидзе фигуристка Евгения Медведева. «Буду всегда помнить», — написала Медведева в «Инстаграме».

СпортОбщество УдмуртияТатарстан
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