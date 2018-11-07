Как отличить «белого» от «черного» риелтора

Связавшись с нечистым на руку риелтором, можно остаться и без квартиры, и без денег. Какие приемы помогут вычислить мошенника, обещающего помочь в продаже или покупке недвижимости, рассказывает в своей колонке «Реального времени» директор федеральной компании «Этажи» Марат Галлямов.

По нашим наблюдениям, наиболее подвержены риску быть обманутыми три категории клиентов, на которых «охотятся» не благожелательные риелторы:

Пожилые люди, недееспособные граждане. Эта категория людей зачастую юридически менее подкована в силу своего возраста, поэтому именно они, по статистике, входят в список наиболее вероятных жертв «черных риелторов». Люди науки и искусства, культурные деятели. Представители творческих профессий — это «мечтатели по жизни», которым свойственно отсутствие прагматики в решении жизненных ситуаций. Это зачастую и делает их потерпевшими, ведь они легко поддаются чужому влиянию. Бизнесмены из провинции. Как ни странно, но именно предприниматели из других городов нередко становятся «мишенью» для нечистых на руку риелторов в крупных городах. А все потому, что в регионах очень часто деловые отношения строятся на доверии, когда все друг другу доверяют, и сама мысль обмануть «партнера» вряд ли допустима. Попадая в мегаполис, бизнесмены продолжают руководствоваться тем же принципом, доверяя в том числе своим новым знакомым-риелторам и становясь жертвой своей доверчивой ментальности.

Даже если вы не относитесь ни к одной из вышеперечисленных категорий граждан, всегда есть шанс нарваться на афериста. Поэтому информация ниже будет полезна в любом случае.

«Договариваясь с агентом по недвижимости, заранее обговорите, как будет проходить процесс продажи вашего объекта». Фото krd.ru

Первый отбор

Поиски агентства недвижимости начинаются в наши дни, как правило, с запросов в поисковой строке в интернете. Обратите внимание на сайт риелторской компании, он — визитная карточка любой компании, а в сфере недвижимости тем более имеет важное значение, ведь там сосредоточена база объектов, уникальные торговые предложения, а также прописана стоимость услуг компании. Если вы наткнулись на сайт-визитку с примитивной графикой, где не указана полная информация о компании и отсутствует перечень имеющихся объектов, либо на ваш вопрос «На каком сайте я могу ознакомиться с вашими услугами?» риелтор отвечает, что сайта у них нет или что он в разработке, будьте осторожны, это могут быть первые признаки того, что за ним скрываются непрофессионалы. Также стоит обратить внимание на отзывы о компании, благо в настоящее время существует довольно много площадок, где ими делятся уже состоявшиеся клиенты.

Не теряем бдительность

Очень часто после заключения «эксклюзивного договора» с клиентом горе-специалисты завершают всякую активность, полагая что дом или квартира, взятые в работу, волшебным образом продадут себя сами. А ведь для того, чтобы оперативно и качественно выполнить свои обязательства перед собственником, нужно ежедневно прилагать массу усилий, рекламируя и продвигая объект на своих и сторонних площадках, организуя показы для заинтересованных потенциальных клиентов, и, конечно, отчитываться о своей деятельности перед владельцем объекта. Договариваясь с агентом по недвижимости, заранее обговорите, как будет проходить процесс продажи вашего объекта и какой средний срок экспозиции объекта в базе агентства недвижимости (в идеале он должен составлять не более 60 дней).

Стадия «сделка»

Даже если вы прошли все этапы и дошли до сделки, не стоит терять бдительность и здесь. Уточните заранее, как будет проходить расчет во время сделки. Утверждение риелтора о необходимости осуществить расчеты исключительно наличным путем также является поводом усомниться в его честности. В предыдущей статье я уже рассказывал о видах безопасных расчетах, которыми стоит воспользоваться, чтобы обезопасить себя и во время самой сделки, будь то банковская ячейка, номинальный счет в банке или аккредитив.

«Утверждение риелтора о необходимости осуществить расчеты исключительно наличным путем также является поводом усомниться в его честности». Фото energomashbank.ru

Подозрительно низкая комиссия либо ее отсутствие

Символическое вознаграждение, за которое брокер обещает с вами посотрудничать, должно вас также насторожить. Как это обычно происходит: найдя подходящий вариант, риелтор объявляет собственнику увеличенную стоимость объекта недвижимости, претендуя на эту наценку в качестве оплаты своих услуг. Только после этого непрофессионал соглашается показать квартиру клиенту. В конце концов риелтор получает комиссию и от покупателя, и от продавца. Стоимость услуг стоит обговорить на начальном этапе сотрудничества, кроме того, как я уже упомянул ранее, она должна быть прописана на сайте компании и в договоре, подписываемом сторонами на стадии старта взаимодействия.

Дружелюбность и внешний вид брокера



Большинство риелторов — отличные психологи, которые должны уметь расположить к себе человека. Абсолютной нормой считается вежливое и дружелюбное поведение брокера по отношению к клиенту. Тем не менее важно ответственно подойти к темам для дискуссий во избежание ситуаций, когда общение переходит в рамки личного и риелтор становится почти членом семьи. Профессиональные риелторы никогда не будут обсуждать ряд тем со своими клиентами, например вопросы религии, политики, заработка, а также семейные моменты, не имеющие отношения к теме покупки/продажи жилья или получения ипотеки. Если ваш специалист переходит грань дозволенного и пытается выведать у вас что-то, что его не касается, и записаться к вам в друзья, будьте осторожны, это признаки непрофессионального подхода к делу. Также обратите внимание на его внешний вид, стиль в одежде, прическу. Понятие «по одежке встречают» работает и в нашем случае. Именно по нему можно определить, насколько профессионально и ответственно риелтор подходит к своему делу.

Безопасность превыше всего!

Как для продавца, так и для покупателя недвижимости важным моментом в работе с брокером является безопасность! Заранее уточните у своего брокера, какие гарантии он дает для непредвиденных случаев и обстоятельств, и сможете ли вы рассчитывать на получение гарантийного сертификата в случае возникновения форс-мажора. Не постесняйтесь спросить, застрахована ли компания от рисков. Даже если риелтор вам очень импонирует как человек и проявил себя как 100%-й эксперт, вы должны быть уверены, что вас максимально обезопасят от непредвиденных ситуаций и помогут разобраться в сложных ситуациях, которые зачастую могут возникнуть уже пост-фактум.

«Даже если риелтор вам очень импонирует как человек и проявил себя как 100%-й эксперт, вы должны быть уверены, что вас максимально обезопасят от непредвиденных ситуаций». Фото examen.ru

Развивая тему безопасности, важно затронуть и такой важный момент, как договор. Я настоятельно рекомендую заключать договор на начальной стадии работы с риелтором. Договор прописывает обязательства сторон и, в случае возникновения спорных моментов, у вас будет задокументированное подтверждение ваших с брокером договоренностей! Зачастую договор подписывается непосредственно в офисе компании, если в офис вас не приглашают, либо офис компании отсутствует как таковой — это очередной повод задуматься о серьезности вашего «партнера».

Вывод: выбрать «своего» риелтора действительно непросто, ведь сделки с недвижимостью мы совершаем относительно редко, раз в несколько лет, а то и раз в жизни. Поэтому при возникновении запроса на приобретение или продажу объекта недвижимости нам так сложно выбрать правильного специалиста среди большого количества агентств и их представителей, предлагающих решить жилищный вопрос «быстро и недорого».

Проблема мошенничества в сфере недвижимости связана еще и с тем, что понятие лицензирования риелторской деятельности отсутствует у нас как таковое. Деятельность бесконечных агентств недвижимости, а также частных брокеров управляется исключительно конъюнктурой рынка. Ведь не существует никаких общих правил для всех игроков в данной отрасли, которые помогли бы отсеять всех недобросовестных и просто ненужных участников процесса. Однако безалаберность граждан, которые в погоне за своей выгодой и экономией забывают об элементарных моментах и попадают в ловушку мошенников, отказываясь сотрудничать с профессионалами.

Один из самых надежных способов найти своего брокера, который на время станет вашим советчиком/юристом/психологом, воспользоваться «сарафанным радио». Обратитесь к знакомым, напишите в социальные сети. Ведь, как показывает практика, лучшие брокеры не ищут себе клиентов. Клиенты сами их находят.