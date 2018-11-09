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Великобритания призвала ЕС ввести санкции против российской разведки

07:59, 09.11.2018
Великобритания призвала ЕС ввести санкции против российской разведки
Фото: pxhere.com

Власти Великобритании настаивают на введении Евросоюзом санкций против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых Лондон считает ответственными за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В санкционный список войдут «полдюжины человек» руководства Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которое в публикации фигурирует под прежним названием — Главное разведывательное управление (ГРУ).

В рамках санкций Лондон хочет заморозить активы россиян и запретить им въезд в ЕС, пишет The Times.

Великобритания надеется заручиться поддержкой со стороны Франции и Германии. Лондон рассчитывает получить одобрение стран-партнеров в течение нескольких недель, а опубликовать санкционный список в декабре.

Ранее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания не сможет ввести санкции в отношении России по «делу Скрипалей» до выхода из Евросоюза. В тоже время США начнут обсуждение ограничительных мер по этому делу после 6 ноября.

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