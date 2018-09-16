Лондон не сможет ввести санкции против России по «делу Скрипалей» до Brexit

Великобритания не сможет ввести санкции в отношении России по «делу Скрипалей» до выхода из Евросоюза.



Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что пока Великобритания не выйдет из ЕС, принятую в мае «поправку Магнитского» и другой закон о санкциях применить нельзя, пишет The Telegraph.

Уоллес добавил, что новый закон позволит Лондону создать совершенно новый отдельный от Евросоюза механизм введения санкций, который будет функционировать после Brexit.

При этом чиновник не уточнил, когда именно «поправка Магнитского» может быть применена — после формального выхода из ЕС в марте 2019 года или после переходного периода, который продлится до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что власти США планируют ввести второй, «жесткий» пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей».