Защитник «Ак Барса» Андрей Педан забросил дебютную шайбу за сборную России

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан забросил дебютную шайбу за сборную России по хоккею. Это произошло во втором периоде матча Евротура против команды Финляндии.

Третий гол сборной России забил защитник Андрей Педан. Это его первый гол за национальную команду.

Шайба была заброшена в равных составах, получив передачу от партнера, защитник «Ак Барса» бросил с синей линии и прошил вратаря. Отметим, что ворота сборной Финляндии защищает голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола.

Следующий матч сборной России состоится 10 ноября против команды Швеции.