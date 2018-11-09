Сегодня в Татарстане снег и до +3

В пятницу, 9 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами по республике слабый мокрый снег.

На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от +2 до +3 градусов. В Казани днем ожидается от +1°С до -1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -3°С.