Нападающий «Торпедо» Денис Паршин — лучший форвард 9-й игровой недели КХЛ

Игрок «Торпедо» Денис Паршин признан лучшим нападающим девятой игровой недели Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

В трех проведенных матчах Паршин заработал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+2». Нападающий отметился дублями в поединках против «Северстали» и «Салавата Юлаева» (одна из шайб стала победной). Паршин набирал очки во всех матчах недели, нанес 12 бросков по воротам, заблокировал три броска соперников.

В последнем перед перерывом на Евротур матче в КХЛ «Торпедо» на своем льду проиграло казанскому «Ак Барсу» в овертайме — 3:4.

