Медведев назначил нового директора Фонда кино
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино назначили главу Госфильмофонда.
Он возглавлял Госфильмофонд, а до этого многие годы работал директором департамента кинематографии Министерства культуры, пишут «Ведомости».
До с 2013 года должность главы Фонда кино занимал Антон Малышев.
Ранее МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда кино.
Речь идет о сумме не менее 10 млн рублей. Эти деньги были выделены на съемки фильма «Суперпапа» и мультфильма «Боб».ОбществоВласть
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