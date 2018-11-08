Медведев назначил нового директора Фонда кино

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино назначили главу Госфильмофонда.

Он возглавлял Госфильмофонд, а до этого многие годы работал директором департамента кинематографии Министерства культуры, пишут «Ведомости».

До с 2013 года должность главы Фонда кино занимал Антон Малышев.



Ранее МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда кино.

Речь идет о сумме не менее 10 млн рублей. Эти деньги были выделены на съемки фильма «Суперпапа» и мультфильма «Боб».