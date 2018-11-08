Четыре района Татарстана улучшили позиции в рейтинге социально-экономического развития

Дрожжановский район Татарстана поднялся на 10 позиций в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана за январь — сентябрь 2018 года.

Свои показатели также улучшили Кайбицкий (+8 позиций), Алькеевский и Елабужский (+6) районы. Это связано со снижением уровня зарегистрированной безработицы, увеличением объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств), общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, сообщается на сайте Минэкономики РТ.

Лидерами рейтинга стали Казань, Альметьевск и Лаишево.

Ранее Алькеевский район потерял 10 позиций и занял 35-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований за январь— август 2018 года.