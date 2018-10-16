Алькеевский район опустился на 10 мест в рейтинге развития муниципальных образований РТ

Алькеевский район потерял 10 позиций и занял 35-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований за январь— август 2018 года.

Также значительно ухудшили свое положение Апастовский — 38-е место (-7 позиций), Кайбицкий — 39-е место (-5 позиций) и Ютазинский — 40-е место (-5 позиций), следует из данных рейтинга, составленного Минэкономики РТ.

Сохранили лидирующие позиции Казань и Альметьевск. На третьем месте расположился Лаишевский район.



Камско-Устьинский район за этот период улучшил свое положение на семь позиций, поднявшись на 33-е место. Также положительную динамику показали Алексеевский район — 26-е место (+6 позиций) и Балтасинский район — 32-е место (+4 позиции).

Ранее «Реальное время» подвело итоги социально-экономического развития районов Татарстана в I квартале 2018 года. Тройку лидеров составили Кукморский, Атнинский и Сабинский районы.

