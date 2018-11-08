«РусЛайн» увеличит количество авиарейсов из Ижевска в Москву до двух раз в день

Авиакомпания «РусЛайн» вводит дополнительные рейсы и увеличивает частоту перелетов из Ижевска в Москву до двух раз в день.

Вылеты и приземления будут происходить в столичном аэропорту Внуково. Рейсы осуществляются на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит около двух часов.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, стоимость билетов начинается от 3399 рублей.

Напомним, с октября «Аэрофлот» приступил к выполнению рейсов из Ижевска в Москву.