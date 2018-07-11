«Аэрофлот» начнет летать в Ижевск в октябре

«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Ижевска в Москву в октябре. Самолеты Sukhoi Superjet 100 будут летать в Шереметьево.

«По предварительным данным, рейсы начнут осуществляться в аэропорт «Шереметьево» уже с октября этого года. Окончательное решение о дате начала рейсов будет приниматься авиакомпанией «Аэрофлот», — приводит слова представителя авиакомпании «Коммерсант».

Эксперты считают, что авиакомпания «Ижавиа» проиграет от прихода «Аэрофлота». Однако аэропорт Ижевска получит бонус в виде увеличения пассажиропотока.

На сегодня в столицу Удмуртии летают «Оренбуржье» и «Руслайн».

Ранее аэропорт Ижевска сообщил о скором завершении всех подготовительных работ к приему самолетов типа RRJ-95B. Это позволит «Аэрофлоту» открыть рейс.