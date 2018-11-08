Галимова заявила, что в госучреждениях Татарстана заблокировали доступ к нескольким СМИ

В государственных учреждениях Татарстана заблокировали доступ к нескольким интернет-изданиям.

По словам официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, это сделано в целях повышения эффективности работы. Названия СМИ не уточняются.

«Информация внутренняя, принята на уровне аппарата и не подлежит публичному раскрытию. Ряд изданий подверглись ограничениям после анализа, — заявила она, отметив, что анализ показал, какие ресурсы больше всего посещают сотрудники в рабочее время.