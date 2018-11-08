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Галимова заявила, что в госучреждениях Татарстана заблокировали доступ к нескольким СМИ

12:37, 08.11.2018 1
Галимова заявила, что в госучреждениях Татарстана заблокировали доступ к нескольким СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В государственных учреждениях Татарстана заблокировали доступ к нескольким интернет-изданиям.

По словам официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, это сделано в целях повышения эффективности работы. Названия СМИ не уточняются.

«Информация внутренняя, принята на уровне аппарата и не подлежит публичному раскрытию. Ряд изданий подверглись ограничениям после анализа, — заявила она, отметив, что анализ показал, какие ресурсы больше всего посещают сотрудники в рабочее время.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:27
    Конкретно,какие сми ? Огласите весь список ?
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