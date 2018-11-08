Курбан Бердыев: «Думаю, что Азмун готов играть»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на открытой тренировке клуба рассказал, как проходит подготовка к матчу с московским «Локомотивом».

— Все идет в обычно режиме, слава богу. Все здоровы.

— Как состояние Азмуна?

— Тренируется в общей группе. Думаю, он готов играть.

— А кто не готов?

— Таких практически нет. У Чико есть проблемы, он работает по индивидуальной программе.

— В последних матчах «Локомотив» набрал ход. Эта команда напоминает ту, что выиграла чемпионат?

— Да, сейчас они в хорошем состоянии. Их результаты в еврокубках ни о чем не говорят. Потому что эти же матчи могли пройти по другому сценарию. Моментов у «Локомотива» хватало, и они могли забивать первыми, и все могло перевернуться с ног на голову.

— Готовитесь к тому, что в составе соперника может выйти Федор Смолов?

— Там настолько сильная группа атаки, что любой игрок, выходящий на замену, усиливает игру команды. А в старте и так играют достаточно техничные, очень высокого уровня футболисты. Я думаю, что у них одна из лучших групп атак в Премьер-лиге на сегодняшний день.

— Матчи «Локомотива» с «Порту» в Лиге чемпионов дали какую-то пищу для размышлений?

— Нет, достаточно хорошо знаем эту команду, каждого игрока. Лишний раз москвичи подтвердили, что они в хорошем состоянии. Просто так случилось, что у них идет какая-то неудачная полоса в еврокубках. Но по игре они выглядят хорошо.

— В последних матчах «Рубин» выглядел не очень хорошо в атаке. С чем это связано?

— Думаю, что с отсутствием Азмуна. Хотя еще раз повторю: незаменимых нет. Плюс все-таки нет стабильности в средней линии, от которой очень много зависит. Думаю, потихонечку все нормализуется.

— Одиннадцать матчей ваша команда не проигрывала, и вот проигрыш в Оренбурге. Повлияло ли это поражение на футболистов «Рубина»?

— Нет, но в плане эмоций, понятно, что есть определенные проблемы. Но не настолько, чтобы они повлияли на игру с «Локомотивом».

— Насколько тяжело будет защитной линии? Сорокин не сыграет, у Чико проблемы...

— В общей группе тренируется Гранат. С его выздоровлением проблем в этой линии нет.

— Почему Сорокин не получает много игрового времени? Вроде молодой талантливый парень...

— А что, если молодой, то должен обязательно играть? Кто на сегодняшний день сильнее — тот и играет, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Рубин» сыграет с «Локомотивом» 11 ноября, в 16.30 (мск), на «Казань Арене».