Курбан Бердыев: «Думаю, что Азмун готов играть»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на открытой тренировке клуба рассказал, как проходит подготовка к матчу с московским «Локомотивом».
— Все идет в обычно режиме, слава богу. Все здоровы.
— Как состояние Азмуна?
— Тренируется в общей группе. Думаю, он готов играть.
— А кто не готов?
— Таких практически нет. У Чико есть проблемы, он работает по индивидуальной программе.
— В последних матчах «Локомотив» набрал ход. Эта команда напоминает ту, что выиграла чемпионат?
— Да, сейчас они в хорошем состоянии. Их результаты в еврокубках ни о чем не говорят. Потому что эти же матчи могли пройти по другому сценарию. Моментов у «Локомотива» хватало, и они могли забивать первыми, и все могло перевернуться с ног на голову.
— Готовитесь к тому, что в составе соперника может выйти Федор Смолов?
— Там настолько сильная группа атаки, что любой игрок, выходящий на замену, усиливает игру команды. А в старте и так играют достаточно техничные, очень высокого уровня футболисты. Я думаю, что у них одна из лучших групп атак в Премьер-лиге на сегодняшний день.
— Матчи «Локомотива» с «Порту» в Лиге чемпионов дали какую-то пищу для размышлений?
— Нет, достаточно хорошо знаем эту команду, каждого игрока. Лишний раз москвичи подтвердили, что они в хорошем состоянии. Просто так случилось, что у них идет какая-то неудачная полоса в еврокубках. Но по игре они выглядят хорошо.
— В последних матчах «Рубин» выглядел не очень хорошо в атаке. С чем это связано?
— Думаю, что с отсутствием Азмуна. Хотя еще раз повторю: незаменимых нет. Плюс все-таки нет стабильности в средней линии, от которой очень много зависит. Думаю, потихонечку все нормализуется.
— Одиннадцать матчей ваша команда не проигрывала, и вот проигрыш в Оренбурге. Повлияло ли это поражение на футболистов «Рубина»?
— Нет, но в плане эмоций, понятно, что есть определенные проблемы. Но не настолько, чтобы они повлияли на игру с «Локомотивом».
— Насколько тяжело будет защитной линии? Сорокин не сыграет, у Чико проблемы...
— В общей группе тренируется Гранат. С его выздоровлением проблем в этой линии нет.
— Почему Сорокин не получает много игрового времени? Вроде молодой талантливый парень...
— А что, если молодой, то должен обязательно играть? Кто на сегодняшний день сильнее — тот и играет, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».
Напомним, что «Рубин» сыграет с «Локомотивом» 11 ноября, в 16.30 (мск), на «Казань Арене».СпортФутбол Татарстан
комментарии