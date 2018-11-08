WHC продлил сертификат комитету по стандарту «Халяль» ДУМ РТ

На заседании Генеральной Ассамблеи Всемирного совета «Халяль» (Word Halal Council), которое состоялось в конце октября в Стамбуле, продлен сертификат Комитету по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Документ дает право голосовать на заседаниях Ассамблеи и принимать участие в ее деятельности. Впервые Комитет стал членом WHC в 2014 году. Он является единственным представителем России, получившим свидетельство Всемирного совета «Халяль», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Комитет по стандартам халяль ДУМ РТ и РСМЦ «Тест-Татарстан» являются разработчиками «Системы добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие канонам Ислама-Система Халяль (Halal)». Сегодня в реестре Комитета зарегистрировано 118 предприятий и предпринимателей, из них 72 – из Татарстана, 46 — из регионов России.



Ранее во всемирном совете «Халяль» приостановили членство татарстанского центра сертификации. Это было сделано после того, как в мясной продукции сертифицированного комитетом ОАО «Царицыно» выявляли наличие свинины.