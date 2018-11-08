США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Военно-воздушные силы США провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.



Пуск учебной ракеты без боезаряда был произведен в 23.01 по времени Западного побережья (10.01 мск) в Калифорнии с базы ВВС Ванденберг, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на заявление Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил.

При этом в заявлении отмечается, что испытания «не связаны с какими-либо реальными событиями в мире».



Ракета успешно поразила учебную цель в Тихом океане. Другие подробности испытаний не приводятся.

Minuteman III стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года. Эта ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс. км.



Прошлые испытания баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III состоялись в апреле 2018 года.