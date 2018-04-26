США испытали баллистическую межконтинентальную ракету

ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III. Запуск был произведен с базы Ванденберг на юге штата Калифорния.



Это был первый запуск такого рода в 2018 году, последний состоялся в августе 2017 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-воздушных сил. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель.

Minuteman III стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года. Эта ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс. км.



Ранее СМИ рассказали о разработке в США гиперзвукового оружия.