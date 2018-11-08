Димитрис Прифтис: «Нам нужно оставаться скромными»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги матча против черногорского «Морнара», отметив, что команда снова провалила четвертую четверть:



— Мы выиграли — это самое главное сегодня. Мы показывали хороший баскетбол большую часть игры. У нас сейчас очень сложное расписание с длинными и тяжелыми перелетами, которые могут сказаться на команде. Надеемся, этого не произойдет.

— Что случилось в четвертой четверти?

— Причин много, но сегодня дело было, скорее всего, в психологии. Да, мы выглядели не так хорошо в концовке, но это повторяется из игры в игру. Нужно что-то с этим обязательно делать.

— Главный тренер соперника пожелал вам выиграть Кубок Европы и сказал, что УНИКС может рассчитывать на это. Вы согласны с ним?

— Мне приятно слышать это от такого опытного тренера. Мы только на первой стадии Еврокубка, такие выводы рано делать — нам предстоит очень большая работа. У нас впереди большая командная работа. Нам надо оставаться скромными, еще очень рано для громких слов, — приводит слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».

Напомним, что УНИКС в матче Кубка Европы переиграл «Морнар» из Черногории со счетом 90:73 (23:12; 27:21; 22:14; 18:26). Следующий матч казанцы проведут 10 ноября в Красноярске, где в рамках встречи Единой лиги ВТБ встретятся с местным «Енисеем».

