МЧС введет новые правила для проверки торговых центров

МЧС повысит категорию риска для торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей со значительного на высокий и будет проводить плановые проверки на таких объектах с 2020 года один раз в два года.

«МЧС подготовлен проект постановления правительства о внесении изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий риска», — цитирует ТАСС директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главного государственного инспектора по пожарному надзору Рината Еникеева.

К существующим категориям риска будет добавлена чрезвычайно высокая, к ней будут относиться социально значимые и опасные объекты, их будут проверять раз в год. Для объектов с массовым пребыванием людей устанавливается высокая категория риска, а не значительная, как сейчас.

Предполагается, что постановление правительства будет подписано в этом году, а планирование проверок по новым правилам начнется уже в 2019 году.

Напомним, после трагедии в Кемерово по всей территории России началась масштабная проверка пожарной безопасности мест массового скопления людей. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек.

