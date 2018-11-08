Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5

В четверг, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами по республике ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер северо-западный, северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от 0 до +5 градусов. В Казани днем ожидается от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +3°С.