Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5
В четверг, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами по республике ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер северо-западный, северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура воздуха днем — от 0 до +5 градусов. В Казани днем ожидается от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +3°С.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым