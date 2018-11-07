Матвиенко потребовала объяснительные от сенаторов-прогульщиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригрозила принять меры к сенаторам-прогульщикам и пожаловаться на них региональным властям.



«Если вы… убедите меня, что у вас как у сенаторов есть более важные дела, чем пленарные заседания, я тогда постараюсь к этому отнестись с пониманием. Ваша основная работа здесь, ваша основная работа — Совет Федерации, вы получаете здесь заработную плату и, будьте добры, добросовестно ее отрабатывайте», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Она попросила предоставить письменные объяснительные записки всех сенаторов, отсутствовавших во время заседания и появившихся только в его начале или конце.

«Мы должны будем принимать меры, коллеги. Здесь не детский сад, не школа», — отметила спикер СФ.

Ранее депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за пропуск пленарного заседания без уважительной причины с одной шестой от зарплаты до одной девятой.

