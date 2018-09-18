Депутаты снизили себе штрафы за пропуски заседаний в Госдуме

В Госдуме снизили размер штрафа за пропуск депутатом пленарного заседания без уважительной причины с одной шестой от зарплаты до одной девятой.



В случае отсутствия депутата на заседании палаты без уважительной причины, в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание палаты (действует – на одну шестую).



«Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы», — приводит РИА «Новости» слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее Госдума приняла постановление, согласно которому пленарные заседания нижней палаты парламента будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.