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Депутаты снизили себе штрафы за пропуски заседаний в Госдуме

13:04, 18.09.2018
Депутаты снизили себе штрафы за пропуски заседаний в Госдуме
Фото: minsvyaz.ru

В Госдуме снизили размер штрафа за пропуск депутатом пленарного заседания без уважительной причины с одной шестой от зарплаты до одной девятой.

В случае отсутствия депутата на заседании палаты без уважительной причины, в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание палаты (действует – на одну шестую).

«Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы», — приводит РИА «Новости» слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее Госдума приняла постановление, согласно которому пленарные заседания нижней палаты парламента будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.

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