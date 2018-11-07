Эксперты: в России снизился уровень социального неравенства

Уровень социального неравенства в России в 2017 году оказался самым низким за 12 лет.



«В последние годы инфляция и социальное неравенство снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался еще и самым низким уровнем социального неравенства с 2006 года», — передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

При этом в 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. По итогам девяти месяцев 2018 года неравенство немного выросло по отношению к январю — сентябрю 2017 года.

«Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84 и 3,08% соответственно), что привело к снижению удельного веса доходов», — поясняют они.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России за чертой бедности живут свыше 19 млн человек. По его словам, существующий уровень бедности в России иметь «позорно» при нынешнем уровне доходов ВВП на душу населения.