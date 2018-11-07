Вместе с Рыболовлевым задержали бывших чиновников судебного аппарата Монако — СМИ
Вместе с российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым были задержаны бывшие чиновники судебного аппарата Монако, «вплоть до самых высокопоставленных».
Как пишет Monaco-Matin, задержанные находятся под стражей в Монако и Ницце.
Сам Рыболовлев «провел ночь под стражей в офисе судебной полиции Монако».
Напомним, что Рыболовлев накануне был задержан в Монако для допроса по делу о коррупции.Происшествия
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