Новости происшествий

18:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Вместе с Рыболовлевым задержали бывших чиновников судебного аппарата Монако — СМИ

17:08, 07.11.2018
Вместе с Рыболовлевым задержали бывших чиновников судебного аппарата Монако — СМИ
Фото: Francknataf / wikimedia.org

Вместе с российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым были задержаны бывшие чиновники судебного аппарата Монако, «вплоть до самых высокопоставленных».

Как пишет Monaco-Matin, задержанные находятся под стражей в Монако и Ницце.

Сам Рыболовлев «провел ночь под стражей в офисе судебной полиции Монако».

Напомним, что Рыболовлев накануне был задержан в Монако для допроса по делу о коррупции.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты