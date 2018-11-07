Тренерский штаб сборной России определился с сочетаниями звеньев на Кубок Карьяла. Педан — в паре с Зубом
На открытой тренировке перед первым матчем на Кубке Карьяла, стартующем 8 ноября в Хельсинки, тренерский штаб показал, в каких сочетаниях наигрываются звенья.
Вратари: Шестеркин, Сорокин, Коновалов.
«Белые»: Нестеров — Блажиевский, Капризов — Локтионов— Григоренко.
«Синие»: Хафизуллин — Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов.
«Красные»: Баранцев — Елесин, Голышев — Зернов — Михеев.
«Черные»: Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов.
«Оранжевые»: Антипин, Слепышев — Шалунов — Дергачев.
Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:
8 ноября, 19.30 (мск), Россия — Финляндия;
10 ноября, 14.00, Швеция — Россия;
11 ноября, 14.30, Чехия — Россия.
В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии.СпортХоккей
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