В Казани открыли памятник Рудольфу Нуриеву

В Казани в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля открыли памятник известному танцовщику балета Рудольфу Нурееву.

В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, автор памятника Зураб Церетели и другие.

Глава РТ назвал открытие памятника Нурееву «знаковым событием», передает пресс-служба президента РТ.

«У нас есть Нуриевский фестиваль, а теперь есть памятник «летающему татарину», который установлен около оперного театра. Все наши замыслы реализованы в этой скульптуре», — сказал Минниханов.

Церетели отметил, что он «радостно работал и создавал» эту скульптуру.

«Это мой крик души. Я обожаю этот уникальный город, много раз здесь бывал. У вас хорошая история и ее надо поднять языком искусства», — заявил скульптор.

Ранее сообщалось, что среди возможных вариантов размещения рассматривались также территории у сквера «Миллениум», Дворца земледельцев, Камаловского театра, на улице Петербургской.