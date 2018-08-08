В Казани в День города и РТ могут открыть памятник Рудольфу Нуриеву

В Казани 30 августа, в день города и Татарстана, могут открыть памятник танцовщику балета Рудольфу Нуриеву. Об этом сообщила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

«Пока определенной даты открытия памятника нет, но мы думаем, что он появится уже в ближайшее время. За лето, полагаю, памятник уже должен появиться. Может быть, откроем его ко Дню республики. Вы ведь знаете, что мы любим традиционно закончить лето красивым событием», — сказала она.

На данный момент памятник авторства Зураба Церетели уже готов, осталось лишь определиться с местом его установки. Среди возможных вариантов рассматриваются территории у Театра оперы и балета, сквера «Миллениум», Дворца земледельцев, театра Камала, на улице Петербургской и т. д., пишет «Татар-информ».

Ранее «Реальное время» писало об обсуждении по поводу установки памятника Нуриеву в Казани.