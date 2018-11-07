Максим Михайлов: «Совмещать спорт и бизнес непросто»

Волейболист сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о собственном бизнесе и о том, почему стал активнее в «Инстаграме».

— Многие спортсмены вкладывают деньги в разный бизнес, но не афишируют этого. Вы же официально объявили об открытии гостевого дома в Сочи, связав его со своим именем. Почему?

— Я хочу в дальнейшем развивать его и как небольшой спортивный объект. Чтобы люди приезжали и проводили какие-то пляжные сборы, чтобы могли ко мне обратиться за советом.



— Намного выгоднее было открыть условный кабак, а вы вложились в центр с семейными ценностями и правильным питанием.

— Наша основная цель — это забота о качестве. В России и так хватает некачественных продуктов и всего такого. Хочется, чтобы люди приезжали к нам и не только деньги отдавали, но еще получали удовольствие.



— Первые месяцы были успешными?

— Объективные результаты можно будет подвести уже после следующего сезона. Все-таки в этом году мы работали в тестовом режиме.



— Тяжело быть бизнесменом?

— В психологическом плане это непросто. Нужно следить за отзывами, исправлять то, что не нравится людям, что-то придумывать в маркетинге. В этом плане голова немного болит, но у меня есть партнер, который многим занимается и без которого я бы не задумался об этом бизнесе.



— Вы стали чаще писать в «Инстаграм». Это план по продвижению собственного имени?

— Просто для общения. Связь между болельщиками и спортсменами очень важна. Мне самому интересно отвечать на какие-то вопросы, что-то советовать начинающим волейболистам. В мое время социальных сетей не было, а мне было интересно пообщаться со звездами, спросить, как начинать карьеру и какие мысли должны быть в голове.



— О чем чаще всего спрашивают?

— Юноши 14—16 лет спрашивают, как попасть в профессиональную команду, как развить прыжок, какой нужен рост, — заявил Михайлов в интервью «Р-Спорт.

