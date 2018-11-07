В России хотят ввести ограничение на закупку импортного спортивного инвентаря

Ввести ограничение на покупку импортных спортивных товаров хотят в России. Это мера, считает депутат Госдумы Михаил Дегтярев, поддержит частных предпринимателей, занимающихся производством спортинвентаря.



«Никто не отменял закон о запрете закупкок иностранного оборудования и ничто не мешает эти меры применять к закупке спортивного инвентаря.

У нас не только ДЮСШ, у нас общеобразовательные школы, Министерство просвещения, Министерство обороны, Росгвардия — все закупают иностранный спортивный инвентарь. Мы не занимаемся системой поддержки и защиты нашего производителя», — сказал Михаил Дегтярев на Форуме по государственно-частному партнерству в сфере спорта, который походит в Казани.



По словам Дегтярева, «мы не хотим вмешиваться в конкуренцию, но, чтобы встать на крыло, нашим предприятиям нужна помощь». При этом депутат согласен, что товар, произведенный в России, априори будет дороже импортных аналогов.



«После того, как производство отработает технологию, снизит цены и сможет конкурировать», — добавил депутат.

Напомним, что на пресс-конференции форума министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о возможности возвращения пива на стадионы. По его мнению, прямой взаимосвязи между продажами пива и беспорядками на стадионах нет.



