Министр спорта РФ: продажи пива на стадионе никак не влияют на поведение болельщиков

Сегодня в Казани министр спорта России Павел Колобков заявил, что вернуть пиво на футбольные стадионы возможно. По его словам, прямой взаимосвязи между продажами пива и беспорядками на стадионах нет.

«Опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов, матчей чемпионата мира показали, что продажи пива никак не влияют на поведение тех же болельщиков. Прямой взаимосвязи нет», — приводит слова Колобкова корреспондент «Реального времени».

На пресс-конференции форума по государственно-частному партнерству в сфере спорта министр добавил, что этот вопрос надо обсуждать в комплексе и работать с законодателями.

«Положительный опыт чемпионата мира говорит о том, что все возможно», — еще раз подчеркнул Колобков.

Напомним, что в июле на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с предложением вернуть продажу пива на стадионы. С этой инициативой он обратился к главе государства Владимиру Путину.

Позже это предложение поддержали и в Минспорта РФ. Однако Минздрав назвал инициативу необоснованной.