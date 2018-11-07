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Министр спорта РФ: продажи пива на стадионе никак не влияют на поведение болельщиков

11:40, 07.11.2018 1
Министр спорта РФ: продажи пива на стадионе никак не влияют на поведение болельщиков
Фото: kremlin.ru

Сегодня в Казани министр спорта России Павел Колобков заявил, что вернуть пиво на футбольные стадионы возможно. По его словам, прямой взаимосвязи между продажами пива и беспорядками на стадионах нет.

«Опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов, матчей чемпионата мира показали, что продажи пива никак не влияют на поведение тех же болельщиков. Прямой взаимосвязи нет», — приводит слова Колобкова корреспондент «Реального времени».

На пресс-конференции форума по государственно-частному партнерству в сфере спорта министр добавил, что этот вопрос надо обсуждать в комплексе и работать с законодателями.

«Положительный опыт чемпионата мира говорит о том, что все возможно», — еще раз подчеркнул Колобков.

Напомним, что в июле на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с предложением вернуть продажу пива на стадионы. С этой инициативой он обратился к главе государства Владимиру Путину.

Позже это предложение поддержали и в Минспорта РФ. Однако Минздрав назвал инициативу необоснованной.

ОбществоСпорт
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:08
    Все самые гнусные поступки, в том числе и на стадионах, совершаются продуманно и на трезвую голову. Пьяных и буйных надо вовремя засекать, выводить и наказывать.
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